«Россию хотели оставить без золота — так и поступили». Солдатова об Авериной и Ашрам на ОИ

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова прокомментировала скандал на Олимпиаде-2020 в Токио с участием российской гимнастки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам. Ашрам опередила Аверину в борьбе за золото Игр, несмотря на потерю ленты.

«Действительно, складывается впечатление, что всё это было заранее запланировано. Россию хотели оставить без золота — в итоге так и поступили.

На этой Олимпиаде Дина действительно показала максимум: она не уронила предмет, не потеряла его, не упала. Очень странно и неожиданно, что по итогам она выполнила всё и проиграла. Думаю, Дина сама была к этому не готова. Она привыкла: если всё делает чисто, то побеждает», — приводит слова Солдатовой «RT на русском».

