Солдатова: не думаю, что сёстры Аверины останутся, надо дать дорогу молодым

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что не уверена в том, что сёстры Аверины останутся в спорте до Олимпиады-2024.

«Возможно ли в 26 лет выступать на высоком уровне? Если позволяет здоровье и есть желание, то можно. Но я не уверена, что у них получится, так как ещё в 2020 году, пока не было новости о переносе Игр, они озвучивали желание завершить спортивную карьеру после Олимпиады. Поэтому не думаю, что они останутся. Мне кажется, надо дать дорогу молодым, но решать должны сами девочки.

Мы общаемся, но такие вопросы стараемся не поднимать: им и без того тошно. Поэтому обсуждаем в первую очередь позитивные моменты.

Можно было красиво уйти после чемпионата мира, когда восстановлен статус-кво? С одной стороны, да. Но они пока сами не знают, хотят или нет продолжать карьеру. Это покажет только время. И ни я, ни они сами сейчас на этот вопрос не смогут ответить», — приводит слова Солдатовой RT.