Конькобежка Ольга Фаткулина пропустит чемпионат Европы из-за коронавируса

Призёр Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что пропустит чемпионат Европы из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что Фаткулина, а также тренер женской спринтерской команды Сергей Клевченя и менеджер сборной Сергей Грязцов сдали положительные тесты на COVID-19 по прибытии на чемпионат Европы в Херенвене. Со 2 января сборная России в полном составе находится на карантине в одном из отелей.

«У меня были проблемы с самочувствием в середине декабря, но думала, это простуда. Знаю, что есть случаи, когда после коронавируса положительные тесты могут появляться ещё в течение месяца, хотя в тот момент, когда были проблемы с самочувствием, мои тесты были отрицательные. Сюда прилетела и сдала положительный тест. Теперь на карантине. Мне очень обидно, но я научилась смиряться с тем, что есть, и благодарю господа бога, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине.

Делаю ОФП по комнате, вчера нам передали доски. Поддерживаю форму как могу. Я уже настроилась на несколько дней карантина, надеюсь, что скоро смогу отсюда выйти, потому что если ещё добавятся дни, не представляю, как можно будет морально перебороть себя и пережить это. Хочется сдать отрицательный тест и поскорее вернуться домой. Через месяц Олимпиада», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».

Чемпионат Европы пройдёт с 7 по 9 января в Херенвене (Нидерланды).