Конькобежка Ольга Фаткулина пропустит чемпионат Европы из-за коронавируса

Призёр Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что пропустит чемпионат Европы из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что Фаткулина, а также тренер женской спринтерской команды Сергей Клевченя и менеджер сборной Сергей Грязцов сдали положительные тесты на COVID-19 по прибытии на чемпионат Европы в Херенвене. Со 2 января сборная России в полном составе находится на карантине в одном из отелей.
«У меня были проблемы с самочувствием в середине декабря, но думала, это простуда. Знаю, что есть случаи, когда после коронавируса положительные тесты могут появляться ещё в течение месяца, хотя в тот момент, когда были проблемы с самочувствием, мои тесты были отрицательные. Сюда прилетела и сдала положительный тест. Теперь на карантине. Мне очень обидно, но я научилась смиряться с тем, что есть, и благодарю господа бога, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине.
Делаю ОФП по комнате, вчера нам передали доски. Поддерживаю форму как могу. Я уже настроилась на несколько дней карантина, надеюсь, что скоро смогу отсюда выйти, потому что если ещё добавятся дни, не представляю, как можно будет морально перебороть себя и пережить это. Хочется сдать отрицательный тест и поскорее вернуться домой. Через месяц Олимпиада», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».
Чемпионат Европы пройдёт с 7 по 9 января в Херенвене (Нидерланды).
- 6 января 2022
-
00:25
- 5 января 2022
-
21:35
-
18:31
-
18:05
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:22
-
09:01
- 4 января 2022
-
17:19
-
03:55
- 3 января 2022
-
14:36
-
13:37
-
13:14
-
12:32
-
11:35
-
10:48
-
10:41
-
00:28
- 2 января 2022
-
23:35
-
20:13
-
19:46
-
18:02
-
17:32
-
10:08
-
07:48
- 1 января 2022
-
21:39
-
18:22
-
14:47
- 31 декабря 2021
-
14:48
-
14:29
-
13:30
-
11:53
-
09:08
-
08:27