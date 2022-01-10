На соревнованиях по плаванию в США произошёл заплыв с участием двух трансгендеров

Трансгендер Лия Томас проиграла другой спортсменке-трансгендеру Исак Хениг на турнире Лига Плюща по плаванию, проходившем в США.



Как сообщает New York Post, в минувшую субботу в соревнованиях Лиги Плюща Томас из университета Пенсильвании проиграла в женских заплывах Хениг из Йельского университета на дистанциях 100 и 400 ярдов.



Томас ранее выступала в мужской команде этого университета и перешла в женскую. Томас соревнуется в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, ранее она побила несколько рекордов колледжей. Отмечается, что Хениг была допущена к соревнованиям, потому что она пока находится в состоянии трансгендерного перехода из женского пола в мужской и её ожидает курс лечения тестостероном.