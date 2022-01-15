Гандболист сборной России Евгений Дзёмин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный «твиттер» Федерации гандбола России. Тесты остальных участников делегации оказались отрицательными.

Дзёмин чувствует себя хорошо, но по регламенту чемпионата Европы пробудет на карантине минимум пять дней.

Чемпионат Европы по гандболу проходит в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Для выхода из группы россиянам необходимо занять в группе одно из первых двух мест. В субботу, 15 января, команда России встретится со сборной Норвегии, занявшей на последнем европейском форуме третье место. Начало матча – в 22:30 мск.

Турнирное положение команд: Норвегия – 2 очка (1 игра), Россия – 2 (1), Литва – 0 (1), Словакия – 0 (1).