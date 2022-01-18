Андрей Есипенко обыграл Сергея Карякина на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский шахматист Андрей Есипенко одержал победу над соотечественником Сергеем Карякиным в партии третьего тура традиционного январского международного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Игра, в которой 19-летний Есипенко владел белыми фигурами, завершилась на 42-м ходу. Даниил Дубов белыми проиграл индийскому гроссмейстеру Видиту Гуджрати после 37-го хода.
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, сообщает Chess-news.ru.
После трёх туров с 2,5 очка первая строчка в турнирной таблице принадлежит Гуджрати. В активе Есипенко и Карлсена по два балла, Карякин и Дубов набрали по одному очку.
Сообщается также, что секунданты двух игроков, выступающих на турнире, получили положительный результат теста на коронавирус. Шахматисты, имена которых не называются, прошли дополнительное обследование, а их коллеги помещены в карантин.
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