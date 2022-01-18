Два российских тяжелоатлета отстранены из-за нарушения антидопинговых правил
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Российские тяжелоатлеты Аслан Бидеев и Андрей Козлов временно отстранены в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства по тестированию (ITA).
В результате перепроверки допинг-проб, сданных спортсменами на чемпионате Европы 2012 года, улучшенными методами анализа в 2021 году в них были выявлены запрещённые вещества из класса стероидов. Также в ходе исследования данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории, были обнаружены свидетельства о наличии запрещённых веществ в образцах, предоставленных Бидеевым в 2012 и 2013 годах и Козловым в 2012-м.
39-летний Козлов является бронзовым призёром чемпионата мира — 2009 в толчке. Оба тяжелоатлета – призёры чемпионата Европы – 2012.
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