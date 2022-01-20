Матч чемпионата Щёлково по мини-футболу завершился дракой игроков и болельщиков. Видео
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Матч седьмого тура чемпионата Щёлково по мини-футболу между командами «Мир 7У» и «Мирастрой» не был доигран из-за массовой драки — точнее, из-за двух драк.
Сначала конфликт вспыхнул между футболистами на площадке. А когда арбитр с помощью нескольких карточек утихомирил игроков, футболист в красной форме побежал выяснять отношения с кем-то из болельщиков. В итоге вторая драка, из-за которой матч был окончательно остановлен, произошла уже на трибунах.
К моменту остановки матча «Мирастрой» выигрывал со счётом 4:1. После игры арбитр выписал красные карточки трём футболистам. Семь участников драки (четверо из них представляют «Мирастрой») отстранены от участия в турнире до вынесения решения о сроках дисквалификации.
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