«Судьи справились на отлично». Велимир Петкович — о матче ЧЕ по гандболу с Испанией

Главный тренер мужской сборной России по гандбол Велимир Петкович подвёл итоги матча чемпионата Европы с Испанией (25:26).
Напомним, на последней секунде Даниил Шишкарёв заработал пенальти, что после просмотра эпизода подтвердили судьи, но реализовать семиметровый Игорь Сорока не сумел, попав в штангу.
«Я действительно горжусь своей командой, мои ребята провели очень сильный матч против чемпионов Европы, мы хотим продолжать в том же духе. Испанцы выиграли, у них есть ещё два очка, так что они уже широко открыли дверь в полуфинал. В целом, должен сказать, что судьи справились на отлично. Было непросто назначить пенальти в ворота Испании на последней секунде. Они проверили это по видео, оказались правы и очень хорошо выполнили свою работу. У нас была возможность реализовать пенальти, но мы её упустили», — приводит слова Петковича сайт ЕГФ.
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