Вот это драма в гандболе! Россию не спас даже пенальти после финального свистка

Ну как же так, парни? Мужская сборная России по гандболу на чемпионате Европы дала настоящий бой действующим чемпионам континента испанцам, вела четыре мяча за 15 минут до окончания игры, отдала всё преимущество за пять минут, а уже после финальной сирены не забила пенальти. Концовка получилась просто драматичной!

Подвиги вратаря Киреева

После поражения в матче со шведами шансов на то, что россияне что-то противопоставят испанцам, было мало. Действующие чемпионы Европы в каждом матче на текущем турнире доказывали, что они завоевали свой титул не случайно. Отличная команда, которая может перебегать соперника, если нужно, переиграть, перебросать, переломить. Да всё может, в общем.

Но сборная России сдаваться не собиралась. Не шли у наших парней броски с задней линии, но зато с краёв всё получалось. И время от времени вновь проходили комбинации со сбросом мяча в линию. А самое главное – великолепно, просто фантастически играл голкипер российской команды Виктор Киреев. То, что он творил в ближнем бою, происходит крайне редко.

Но Киреев просто разрывал испанцев одного за другим на семи метрах, после быстрых отрывов, при бросках с края. Самым действенным оружием подопечных Хорди Риберы были как раз броски с задней линии. Причём броски мгновенные, на которые Киреев просто не успевал реагировать. Передача и очень быстрый бросок. Противоядия против этих бросков россияне в первом тайме так и не нашли.

Броски полусреднего Санталова

Да и не особо пытались менять рисунок игры в защите. Вроде бы сначала далеко выдвигались, но испанцы тут же прижимали наши «6-0» на шесть метров. Был момент, когда чемпионы Европы вроде бы начали убегать в отрыв в счёте, но россияне нашли в себе силы сократить отставание до минимума. С тем и ушли на перерыв.

В то, что происходило в первой половине второго тайма, верилось с трудом. Сборная России за 15 с половиной минут забросила в ворота соперников 11 мячей. Полетели броски у левого полусреднего Дмитрия Санталова, здорово вошёл в игру правый полусредний Никита Каменев. Именно после его броска на 46-й минуте счёт стал 22:18 в пользу сборной России!

Тут бы нашему главному тренеру Велимиру Петковичу взять тайм-аут и успокоить парней. Но он этого не сделал, а испанцы, перестроившие защиту на активные «5+1», устроили жесточайший прессинг по всей площадке. И на 50-й минуте счёт сравнялся. 23:23. На 54-й минуте сборная Испании вышла вперёд – 25:24, а за пять минут до окончания игры был установлен окончательный счёт в матче – 26:25 в пользу чемпионов Европы.

Семиметровый крайнего Сороки

Да, последний гол был забит за пять минут до сирены. И эти пять минут стали невероятными по накалу и драматизму. Спасения вратарей, попадания в штанги и перекладины, перехваты и передачи точно в руки соперникам. Казалось бы, только забивай, но голов не было. За восемь секунд до окончания встречи наша команда получила право на последнюю атаку. И Даниил Шишкарёв, вроде бы завозившийся с мячом на правом краю, заработал пенальти! Но не сразу. Сначала прозвучала сирена, а испанцы бурно порадовались. Потом судьи пересмотрели эпизод после бурных протестов наших и усмотрели защиту в площади ворот.

Семиметровый! Игорь Сорока, который в матче один пенальти не реализовал, вышел исполнять важнейший бросок, обманул вратаря и попал в штангу. Вместо победы или даже ничьей – поражение, которое оставило лишь математические шансы сборной России на выход в полуфинал. Всё было так близко, но наши парни не смогли взять то, за что бились с одной из лучших команд мира.