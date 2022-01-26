Карякин и Карлсен сыграли вничью в десятом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее

Десятый тур шахматного супертурнира Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее оказался на редкость результативным – сразу четыре партии из семи принесли победу одному из гроссмейстеров.

Россиянин Андрей Есипенко обыграл действующего чемпиона турнира Йордена ван Фореста, Рихард Раппорт чёрными фигурами победил Фабиано Каруану, Рамешбабу Прагнанандха обыграл Сантоша Видита, Нильс Гранделиус победил Даниила Дубова.

В центральной партии тура россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном. Также миром разошлись Ян-Кшиштоф Дуда и Аниш Гири, Сэм Шенкленд и Шахрияр Мамедьяров.

Положение после 10-го тура



1. Магнус Карлсен — 7 очков.

2. Аниш Гири — 6,5.

3-4. Шахрияр Мамедьяров, Рихард Раппорт — по 6.

5-7. Андрей Есипенко, Сантош Видит, Сергей Карякин — по 5,5.

8. Фабиано Каруана – 5.

9-10. Ян-Кшиштоф Дуда, Йорден ван Форест — по 4,5.

11. Сэм Шенкленд – 4.

12-13. Даниил Дубов, Рамешбабу Прагнанандха — по 3,5.

14. Нильс Гранделиус — 3.