Определился второй финалист чемпионата Европы по гандболу

Сборная Швеции по гандболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии. Скандинавская команда в полуфинальной встрече турнира обыграла сборную Франции со счётом 34:33.

Ранее первым финалистом турнира стала команда Испании, обыгравшая Данию 29:25.

Финал чемпионата Европы пройдёт 30 января. Перед решающим матчем турнира состоится встреча за третье место. Бронзовые медали чемпионата Европы разыграют Дания и Франция.

Напомним, мужская сборная России по гандболу потерпела три поражения на чемпионате Европы. В заключительной встрече основного раунда соревнований подопечные Велимира Петковича уступили сборной Германии со счётом 29:30.

Ранее в основном раунде россияне уступили сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26), а также сыграли вничью с командой Польши (29:29), утратив шансы на выход в полуфинал.