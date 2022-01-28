Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы по гандболу

Сборная Испании по гандболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии. Испанцы в полуфинальной встрече турнира обыграли команду Дании со счётом 29:25.
В параллельном полуфинале встречаются сборные Франции и Швеции. На момент написания новости скандинавская команда побеждает во втором тайме со счётом 21:19.
Финал чемпионата Европы пройдёт 30 января. Перед решающим матчем турнира состоится встреча за третье место, там датчане сыграют с проигравшим пары Франция — Швеция.
Напомним, мужская сборная России по гандболу потерпела три поражения на чемпионате Европы. В заключительной встрече основного раунда соревнований подопечные Велимира Петковича уступили сборной Германии со счётом 29:30.
Ранее в основном раунде россияне уступили сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26), а также сыграли вничью с командой Польши (29:29), утратив шансы на выход в полуфинал.
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