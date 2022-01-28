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Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы по гандболу

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы по гандболу
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Сборная Испании по гандболу вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии. Испанцы в полуфинальной встрече турнира обыграли команду Дании со счётом 29:25.

В параллельном полуфинале встречаются сборные Франции и Швеции. На момент написания новости скандинавская команда побеждает во втором тайме со счётом 21:19.

Финал чемпионата Европы пройдёт 30 января. Перед решающим матчем турнира состоится встреча за третье место, там датчане сыграют с проигравшим пары Франция — Швеция.

Напомним, мужская сборная России по гандболу потерпела три поражения на чемпионате Европы. В заключительной встрече основного раунда соревнований подопечные Велимира Петковича уступили сборной Германии со счётом 29:30.

Ранее в основном раунде россияне уступили сборным Швеции (23:29) и Испании (25:26), а также сыграли вничью с командой Польши (29:29), утратив шансы на выход в полуфинал.

ЧЕ-2022 (м). 1/2 финала
28 января 2022, пятница. 20:15 МСК
Испания
Окончен
29 : 25
Дания
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