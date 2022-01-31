Польская шорт-трекистка Малишевска получила положительный результат теста на коронавирус

Польская шорт-трекистка Наталия Малишевска сообщила о положительном результате теста на коронавирус.
« Я чувствую себя хорошо. Я здорова, только тест оказался положительным. Если бы кто-то сказал мне несколько дней назад, что такое произойдет, я бы просто посмеялась. Температуры нет, на тренировках работала нормально, не ослаблена. Никаких подозрений, что со мной может произойти что-то подобное, не было. Очень трудно поверить в это. Теперь два теста подряд должны быть отрицательными, чтобы выйти из этой «ковидной дыры», как я ее называю.
Пока я нахожусь в самоизоляции. Однако я посмотрела на календарь и поняла, что у меня ещё есть шанс стартовать на дистанции 500 м, если тесты дадут отрицательный результат. Вся экипировка у меня с собой, даже государственный флаг, у подруги по команде Натальи Червонки есть велотренажёр, так что буду проводить и физические, и ментальные тренировки, пребывая в карантине», — приводит слова спортсменки TVP Sport.
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