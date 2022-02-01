Бышовец поделился ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футболу в полуфинале ЧЕ

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.
«Сегодняшние матчи между Россией и Украиной носят характер нерядовой. Отношение к ним не чисто спортивное. Ажиотаж будет подогреваться политиками. Я не могу не волноваться из-за того, что сейчас происходит. Приходится только сожалеть. Уверен, никаких провокаций со стороны наших игроков не будет. Матч будет хороший, он вызовет здоровый интерес. Мне хочется пожелать, чтобы победил сильнейший по игре», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полуфинал Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Время начала встречи станет известно позднее.
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