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Бышовец поделился ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футболу в полуфинале ЧЕ

Бышовец поделился ожиданиями от матча Россия — Украина по мини-футболу в полуфинале ЧЕ
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Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.

«Сегодняшние матчи между Россией и Украиной носят характер нерядовой. Отношение к ним не чисто спортивное. Ажиотаж будет подогреваться политиками. Я не могу не волноваться из-за того, что сейчас происходит. Приходится только сожалеть. Уверен, никаких провокаций со стороны наших игроков не будет. Матч будет хороший, он вызовет здоровый интерес. Мне хочется пожелать, чтобы победил сильнейший по игре», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полуфинал Россия — Украина состоится в пятницу, 4 февраля. Время начала встречи станет известно позднее.

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