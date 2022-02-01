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Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв Грузию

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ, обыграв Грузию
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Сборная России по мини-футболу в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Грузии со счётом 3:1.

В первом тайме счёт не был открыт. После перерыва команды обменялись голами. Первыми забили россияне – отличился Артём Ниязов, но не прошло и двух минут, как Бруно Бранко вновь сделал счёт равным. Вновь выйти вперёд россияне смогли в середине второго тайма благодаря голу Ивана Чишкалы, который стал победным. Второй мяч Чишкала забил уже в пустые ворота грузинской команды.

Напомним, на групповом этапе россияне одержали разгромную победу над командой Словакии со счётом 7:1, взяли верх над сборной Хорватии – 4:0 и уверенно выиграли у польских футболистов – 5:1.

За выход в финал сборная России сыграет с командой Украины. Эта встреча состоится в пятницу, 4 февраля. Время станет известно позднее.

Мини-футбол. Чемпионат Европы
Четвертьфинал

Россия – Грузия – 3:1 (0:0).
Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Бранко, 24.

ЧЕ-2022. 1/4 финала
01 февраля 2022, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Ниязов – 22:08'   1:1 Бранко – 23:40'   2:1 Чишкала – 27:32'   3:1 Чишкала – 39:54'
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