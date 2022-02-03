Игрок сборной Украины по мини-футболу: стараемся политическую ситуацию не вспоминать

Игрок сборной Украины по мини-футболу Михаил Зварыч поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы с командой России.

«Стараемся политическую ситуацию не вспоминать, мы действуем по спортивному принципу. В этой игре, как и в любой другой, будем стараться отдавать все силы, чтобы выйти в финал.

Главная мотивация для нас – это финал, который может быть не у каждого, да и то раз в жизни. Немного порадовались после четвертьфинала с Казахстаном. Теперь набираемся сил и эмоций и серьёзно готовимся к игре с Россией, разбираем действия соперника», — приводит слова Зварыча «Обозреватель».

Полуфинал Россия – Украина состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 19:00 мск. Во втором полуфинале в тот же день встретятся сборные Португалии и Испании. Матч за третье место и финал запланированы на воскресенье, 6 февраля.