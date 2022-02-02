Россия и Украина наконец-то сыграют в футбол! Пока только в мини, но и это — круто

Сборная России, пусть и с приключениями, подтвердила звание одного из главных фаворитов чемпионата Европы по мини-футболу и вышла в полуфинал турнира. Там она сыграет со сборной Украины. По понятным причинам этот матч вызовет куда больший ажиотаж, чем игра с любой другой командой, поэтому для вновь заинтересовавшихся мини-футболом расскажем про команду Сергея Скоровича и нынешний Евро.

Что из себя представляет сборная России по мини-футболу?

Россияне все последние годы — одна из лучших сборных мира и по совместительству главные неудачники из числа топ-команд. После победы на Евро-1999 Россия четырежды доходила до финала — и каждый раз проигрывала. Поражением закончился и выход в финал чемпионата мира — 2016. Так или иначе, наша сборная год за годом сохраняет высочайший уровень, в то время как некоторые соперники в последнее время сбавили и тем самым ещё увеличили наши шансы на долгожданную победу.

Фото: Getty Images

Россия уверенно прошла групповую стадию Евро-2022 и попала в 1/4 финала на Грузию. Грузин, как и многих других сборных бывшего СССР, не обошла стороной мода на натурализацию бразильцев. Тем не менее Россия (тоже с тремя бразильцами в составе, хотя необходимость двух из них сомнительна, скорее, это каприз Ассоциации мини-футбола) считалась явным фаворитом.



Россияне долго не могли забить, после первого долгожданного гола тут же пропустили и в итоге обеспечили себе нервную концовку. Вполне могли получить 2:2, но спас вратарь Путилов. Потом выдохнули, забили третий в пустые и отправились навстречу Украине.



С ней сборная сыграет впервые с 2007-го, тогда на ЧЕ россияне выиграли 4:1.

Кто фаворит в матче с Украиной?

В этом матче Россия — тоже явный фаворит. По уровню игроков и по предыдущим достижениям команда Скоровича на голову сильнее соперника. Но то же самое было верно и для игры с Грузией, что не спасло от траты нервов.

Украина — добротная, хорошо обученная команда, которая отлично действует вторым номером, располагает классным вратарём – Кириллом Цыпуном и не забывает про интересные контратаки. И самое главное, украинцам нечего терять: несмотря на всю политическую подоплёку, вряд ли кто-то раскритикует их за поражение. А вот для Скоровича поражение вполне может привести к потере своего поста.

Почему Россию и Украину не развели?

Многие спрашивают — почему Россию и Украину не развели? Всё просто: две сборные не могли попасть в одну группу, но, как и на других международных турнирах, никто не будет вносить бесконечные ограничения на стадии плей-офф.



И раз уж обе команды добрались до полуфинальной стадии, то ещё раз перелопачивать сетку никто не станет.

А что в большом футболе?

В большой футбол Россия и Украина не играли с того самого матча в «Лужниках» в 1999-м. Что произошло, как изменились за это время мы, наши семьи и наши страны – вы прекрасно знаете. Лучше не вспоминать.

Зато сейчас – самое время улыбнуться и порадоваться, что футболисты двух стран, играющие на паркете, будут не только соревноваться друг с другом, но и жать руки, общаться, слушать гимн соседнего государства.



По сути, делать то, что нормально и обыкновенно. И у спорта есть шанс нам об этом напомнить. Что вне этих запретов футболисты из России и Украины общаются. Ракицкого обожают фанаты «Зенита». Футболисты юношеской сборной Украины, оказавшись в одном отеле с Кержаковым и Филимоновым, с ними фотографируются. Все обожают Зинченко и желают ему побед. Как и русскоговорящему Андрею Шевченко.

Андрей Шевченко Фото: Getty Images

Здорово, что у мини-футбола получилось.



Здорово, если в предстоящем матче будет максимум спорта и минимум политики.



Здорово будет, когда матч Россия – Украина не станет вызывать дополнительного ажиотажа, а будет таким классным соседским дерби.