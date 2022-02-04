Вратарь россиян Путилов отбил пенальти на последних минутах полуфинала Евро с Украиной

Вратарь сборной России Дмитрий Путилов отразил пенальти за минуту до конца полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу с Украиной.

На последних минутах матча в ворота россиян был назначен пенальти за фол Андрея Афанасьева. Капитан украинцев Пётр Шотурма решился исполнять удар, но пробил по центру ворот. Путилов угадал направление полёта мяча и отразил его прямыми ногами.

Напомним, сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах, обыграла сборную Украины со счётом 3:2.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания — Португалия. Эта встреча состоится в воскресенье, 6 февраля. В этот же день состоится и матч за бронзовые медали Евро.