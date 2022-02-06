Конькобежец Румянцев: шведа ван дер Пула поддерживала целая хоккейная команда

Российский конькобежец Александр Румянцев рассказал о поддержке болельщиков на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Румянцев занял 6-е место в забеге на 5000 м.
«Зрители есть, но их не слышно. Только на последней паре было слышно, там целая хоккейная команда приехала и поддерживала шведа. А китайцы скромно, тихо и молча смотрят коньки. Если бы бежали в Нидерландах, было бы поприкольнее. Не знаю, пришли бы наши хоккеисты, я бы на хоккей с удовольствием сходил. Но не зовут. Ковальчук сказал, что не обижен на Захарова? Я тоже на Руслана не обижен, он мой сосед, как я могу на него обижаться? Хоккеистов видел на открытии, а за стол с ними не садился. У нас графики разные, едим в разное время», — передаёт слова Румянцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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