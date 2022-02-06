Дюков — о финале ЧЕ: команда сделала всё возможное, чтобы страна ею могла гордиться

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги чемпионата Европы по футзалу, по результатам которого сборная России заняла второе место.

«Хочу поблагодарить футболистов и тренерский штаб сборной России по мини-футболу за достойно проведённый чемпионат Европы. На протяжении всего турнира команда показывала яркую игру и продемонстрировала настоящий характер. К сожалению, в финале против одного из сильнейших соперников в мире удача отвернулась от нашей сборной. Тем не менее хочу подчеркнуть, что команда сделала всё возможное, чтобы страна могла ею гордиться», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сборная России по мини-футболу потерпела поражение в финале чемпионата Европы, проиграв команде Португалии. Матч закончился со счётом 2:4.