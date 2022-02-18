Радио Energy приглашает на зимний экшен — Energy in the Mountain 2022

Каждую зиму Радио Energy собирает тысячи лыжников, сноубордистов и всех поклонников активного отдыха на лучших горнолыжных трассах страны. В новом сезоне вместе с радиостанцией снежные склоны штурмуют слушатели из Москвы, Самары, Ставрополя, Кемерова, Перми, Новокузнецка, Тюмени и других городов вещания.
Московский эпизод проекта Energy in the Mountain 2022 состоится 20 февраля на территории старейшего курорта Подмосковья – ГК Леонида Тягачёва, являющегося тренировочной базой сборных России по горным лыжам и сноуборду.
Для гостей подготовлена развлекательная программа – конкурсы, выступления артистов, зажигательные музыкальные сеты и другие сюрпризы. Хедлайнерами московского Energy in the Mountain станут Galibri & Mavik, Звонкий и Gayazov$ Brother$, чьи хиты рвут сегодня все чарты.
«Будет жарко!» – обещает Радио Energy. Подробности и условия участия можно узнать в эфире, в официальных аккаунтах радиостанции и на energyfm.ru.
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