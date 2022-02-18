Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Радио Energy приглашает на зимний экшен — Energy in the Mountain 2022

Радио Energy приглашает на зимний экшен — Energy in the Mountain 2022
Комментарии

Каждую зиму Радио Energy собирает тысячи лыжников, сноубордистов и всех поклонников активного отдыха на лучших горнолыжных трассах страны. В новом сезоне вместе с радиостанцией снежные склоны штурмуют слушатели из Москвы, Самары, Ставрополя, Кемерова, Перми, Новокузнецка, Тюмени и других городов вещания.

Московский эпизод проекта Energy in the Mountain 2022 состоится 20 февраля на территории старейшего курорта Подмосковья – ГК Леонида Тягачёва, являющегося тренировочной базой сборных России по горным лыжам и сноуборду.

Для гостей подготовлена развлекательная программа – конкурсы, выступления артистов, зажигательные музыкальные сеты и другие сюрпризы. Хедлайнерами московского Energy in the Mountain станут Galibri & Mavik, Звонкий и Gayazov$ Brother$, чьи хиты рвут сегодня все чарты.

«Будет жарко!» – обещает Радио Energy. Подробности и условия участия можно узнать в эфире, в официальных аккаунтах радиостанции и на energyfm.ru.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022