Ронни О'Салливан рассказал, как борется со снукерной депрессией

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал о необычном состоянии, в которое входит после своих матчей.
Ранее О'Салливан одержал волевую победу над 104-м номером рейтинга Чжан Анды на турнире серии «Мастерс», преодолев напряжённый решающий фрейм и выиграв со счётом 5:4.
«Мне трудно говорить о своих играх, у меня снукерная депрессия в течение двух-трёх часов после матчей. Когда я говорю об этом, мне становится не по себе. Я называю это снукерной депрессией, потому что это депрессия из-за снукера. Я не просыпаюсь с мыслью: «У меня депрессия». Я не в депрессии, когда делаю то, что нравится.
Если вы любите свою работу, любую работу, то вы не будете страдать от неё – если только вы полностью не отрешитесь от своих чувств. Давайте назовём это спортивной депрессией. Как я справляюсь с ней? Я иду в спортзал, чувствую себя лучше, ем вкусную еду, хожу в спа и сауну и смотрю, как это исчезает», — приводит слова О'Салливана The Independent.
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