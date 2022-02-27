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Магнус Карлсен впервые высказался о конфликте России и Украины

Магнус Карлсен впервые высказался о конфликте России и Украины
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Действующий чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен впервые высказался о военном конфликте России и Украины.

«Когда вы представляете Россию – страну, которая изобретает столько удивительных вещей, взлёты и падения неизбежны. И я, и российские шахматисты согласны с тем, что страны не должны заниматься подобным. Я же просто должен делать всё, что в моих силах, ведь мне так повезло жить в стране, где царят тишина и покой», — приводит слова Карлсена TV2.

31-летний Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу. В 2013 году журнал Time включил норвежца в список «100 самых влиятельных людей в мире» в категории «Титаны».

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