Магнус Карлсен впервые высказался о конфликте России и Украины

Действующий чемпион мира норвежский шахматист Магнус Карлсен впервые высказался о военном конфликте России и Украины.

«Когда вы представляете Россию – страну, которая изобретает столько удивительных вещей, взлёты и падения неизбежны. И я, и российские шахматисты согласны с тем, что страны не должны заниматься подобным. Я же просто должен делать всё, что в моих силах, ведь мне так повезло жить в стране, где царят тишина и покой», — приводит слова Карлсена TV2.

31-летний Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу. В 2013 году журнал Time включил норвежца в список «100 самых влиятельных людей в мире» в категории «Титаны».