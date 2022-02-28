МОК отозвал олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака

Международный олимпийский комитет отозвал олимпийские ордена сразу у трёх политических деятелей Российской Федерации. В списке оказались президент Российской Федерации Владимир Путин, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.
Причиной отзыва орденов стала ситуация на Украине, где в настоящее время проводится специальная военная операция по приказу Владимира Путина.
Ранее стало известно, что исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.
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