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Гимнастки Уразова и Минаева завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе

Гимнастки Уразова и Минаева завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе
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Российские гимнасты завоевали ещё три медали на этапе Кубка мира в Дохе. Олимпийская чемпионка Игр-2020 в команде Владислава Уразова первенствовала в упражнении на бревне. Мария Минаева завоевала золото в вольных упражнениях. Иван Куляк стал бронзовым призёром в упражнении на брусьях.

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Доха, Катар
Женщины. Бревно

1. Владислава Уразова (Россия) – 13,200.
2. Нора Пережтеги (Венгрия) – 12,733.
3. Хью Йинг Вонг (Тайвань) – 12,333.

Вольные

1. Мария Минаева (Россия) – 12,666.
2. Даниэла Батрона (Украина) – 12,666.
3. Дорина Бушуго (Венгрия) – 12,433.
4. Владислава Уразова (Россия) – 12,333.

Мужчины. Параллельные брусья

1. Илья Ковтун (Украина) – 15,166.
2. Милад Карими (Казахстан) – 14,566.
3. Иван Куляк (Россия) – 14,533…
6. Александр Карцев (Россия) – 13,600.

Российские и белорусские спортсмены выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они отстранены от участия в международных соревнованиях.

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