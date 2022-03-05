Гимнастки Уразова и Минаева завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в Дохе

Российские гимнасты завоевали ещё три медали на этапе Кубка мира в Дохе. Олимпийская чемпионка Игр-2020 в команде Владислава Уразова первенствовала в упражнении на бревне. Мария Минаева завоевала золото в вольных упражнениях. Иван Куляк стал бронзовым призёром в упражнении на брусьях.

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира. Доха, Катар

Женщины. Бревно

1. Владислава Уразова (Россия) – 13,200.

2. Нора Пережтеги (Венгрия) – 12,733.

3. Хью Йинг Вонг (Тайвань) – 12,333.

Вольные

1. Мария Минаева (Россия) – 12,666.

2. Даниэла Батрона (Украина) – 12,666.

3. Дорина Бушуго (Венгрия) – 12,433.

4. Владислава Уразова (Россия) – 12,333.

Мужчины. Параллельные брусья

1. Илья Ковтун (Украина) – 15,166.

2. Милад Карими (Казахстан) – 14,566.

3. Иван Куляк (Россия) – 14,533…

6. Александр Карцев (Россия) – 13,600.

Российские и белорусские спортсмены выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они отстранены от участия в международных соревнованиях.