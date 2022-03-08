Российский гимнаст Куляк объяснил, зачем вышел на награждение с буквой «Z» на груди

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, зачем вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди. Его поступок стал резонансным, так как Куляк делил подиум с украинским спортсменом.
«Нам сказали заклеить флаг — я заклеил. Нам запретили уже всё, что можно. Я хотел просто показать, откуда я. И всё.
Последствий не боялся. Я никому не желал зла. Этот знак «Z» означает «За победу», «За мир». То, как с нами там некрасиво обращались украинские спортсмены, как они себя там вели… Это просто надо было видеть. Они начали всю эту политику и всю эту движуху, а я просто взял и наклеил на форму уже после того, как они стали себя вести так.
Они выходили окутанные флагами и кричали: «Слава Украине!» на помосте. Этого нельзя делать по регламенту соревнований, а они так делали. Они ещё требовали, чтобы нас сняли с соревнований. Хотя мы никому плохо ничего не говорили и не делали. Я считаю, что поступил, как должен был», — приводит слова Куляка телеграм-канал SHOT.
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