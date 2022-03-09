Шведский специалист Юханссон расторг контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» и шведский тренер Пер Юханссон расторгли контракт по соглашению сторон.
«Опыт, полученный в «Ростов-Доне», останется ярким этапом моей жизни. Всё только начиналось, но наши пути разошлись из-за причин, на которые мы не в силах повлиять. Очень горько покидать команду именно таким образом. Могу понять, если клуб посчитает, что я его подвёл. Но по возвращении в Ростов я не мог бы чувствовать себя в безопасности из-за сложившейся ситуации, хотя мой внутренний голос кричит, что я хочу этого.
Сегодня мы с клубом достигли соглашения о прекращении сотрудничества. У меня было желание и намерение вернуться, как только обстановка стабилизируется, но я также понимаю, что клуб хочет двигаться дальше. Это решение было принято в дружественной манере. Буду болеть за то, чтобы этот сезон завершился на хорошей ноте. Желаю клубу удачи и надеюсь, что команда ещё много раз узнает сладкий вкус побед!» — приводит слова Юханссона сайт «Ростов-Дона».
Шведский специалист возглавлял донской клуб с августа 2020 года. Под руководством Юханссона «Ростов-Дон» становился серебряным призёром чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, дважды доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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