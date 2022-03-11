CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на недопуск россиян на Европейский юношеский фестиваль

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России (ОКР) на решение Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) о недопуске российских спортсменов до участия в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2022 года,

«CAS зарегистрировал апелляцию, поданную ОКР на решение, принятое 2 марта исполкомом EОК, не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале 2022 года.

ОКР просит CAS отменить оспариваемое решение и распорядиться, чтобы спортсмены и должностные лица, связанные с ОКР, имели право участвовать во всех соревнованиях, организуемых ЕОК, включая зимний и летний Европейские юношеские олимпийские фестивали 2022 года, на тех же условиях, что и спортсмены и должностные лица, связанные с другими национальными олимпийскими комитетами», — сообщается на сайте суда.

Отмечается, что судебная канцелярия CAS инициировала арбитражную процедуру. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, формируется коллегия арбитров. Ходатайства о принятии временных мер не поступало.