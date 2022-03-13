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Англичанин Джадд Трамп выиграл Turkish Masters по снукеру

Англичанин Джадд Трамп выиграл Turkish Masters по снукеру
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Англичанин Мэттью Селт, считавшийся фаворитом турнира по снукеру Turkish Masters, уступил в финальном матче соотечественнику Джадду Трампу – 4:10.

Напомним, Селт в полуфинале оказался сильнее китайца Дина Цзюньхуэя. Трамп, в свою очередь, переиграл ещё одного англичанина Шона Мёрфи.

Отметим, что полуфиналы проводились в формате до 11 фреймов. В финале снукеристы играли до 19 фреймов.

Masters в Турции — профессиональный турнир по снукеру, который проходил с 7 по 13 марта 2022 года в Анталье. Общий призовой фонд турнира составил € 597 тыс. Победитель турнира получит € 119 тыс. Спортсмен, занявший второе место, пополнит банковский счёт на € 53 тыс.

Снукер. Turkish Masters. Анталья, Турция. Финал
Мэттью Селт (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 4:10.

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