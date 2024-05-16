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Россия и Китай высоко оценили результаты спортивного сотрудничества

Россия и Китай высоко оценили результаты спортивного сотрудничества
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценили результаты сотрудничества государств в области физической культуры и спорта и договорились продолжать взаимодействие в сфере спорта.

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«Высоко оценивая результаты проведения в 2022–2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, продолжать практическое взаимодействие в спортивной сфере, углублять связи по всем проектам. Китайская Сторона даёт высокую оценку проведению Россией первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани и поддерживает проведение Российской Стороной Спортивных игр стран БРИКС», — написано в совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном на официальном сайте президента России.

Также Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили против против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов.

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