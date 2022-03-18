Дарья Дмитриева поддержала обращение молодёжных сборных России по гандболу к EHF и IHF

Капитан женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева отреагировала на открытое письмо российских гандболистов Международной федерации гандбола (IHF) и Европейской федерации гандбола (EHF). Ранее члены юношеских и молодёжных сборных России попросили допустить их к соревнованиям.



«Спортсмены молодёжных и юношеских сборных просто молодцы, что не стесняются так открыто и чётко высказывать свои мысли о происходящем в мировом гандболе. Я выступаю за национальную команду уже девять лет, прошла систему юниорских и молодёжных сборных и понимаю, насколько важно постоянно играть со сверстниками из других стран. Выступления на больших турнирах необходимы для роста, понимания перспектив и формирования личностей игроков.



Женская сборная России добилась великолепных результатов на двух последних Олимпиадах, завоевав золотые и серебряные медали. Для молодёжи это пример, ориентир. Поэтому все игроки женской национальной команды полностью поддерживают обращение наших молодёжных и юношеских сборных в IHF и EHF с просьбой разрешить российским клубам и сборным участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Дмитриевой пресс-служба Федерации гандбола России.

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