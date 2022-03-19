Субботина и Мальцев выиграли по два золота на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Российские спортсмены выиграли четыре из пяти технических программ на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходили в онлайн-формате, россияне по решению FINA выступают в качестве нейтральных атлетов.

Варвара Субботина завоевала две золотые медали – в соло и в дуэте со Светланой Колесниченко. Мужское соло выиграл Александр Мальцев, он же с Майей Гурбанбердиевой первенствовал в соревнованиях смешанных дуэтов.

В технической программе групп российские синхронистки стали третьими, победу одержала команда Франции.

Завтра, 20 марта, спортсмены покажут произвольные программы. Второй этап Мировой серии состоится с 1 по 3 апреля в Париже. Третий должен был состояться в Казани с 8 по 10 апреля, но был отменён из-за событий на Украине. Финал должен пройти в Австралии с 7 по 8 мая.