Субботина и Мальцев выиграли по два золота на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Российские спортсмены выиграли четыре из пяти технических программ на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходили в онлайн-формате, россияне по решению FINA выступают в качестве нейтральных атлетов.
Варвара Субботина завоевала две золотые медали – в соло и в дуэте со Светланой Колесниченко. Мужское соло выиграл Александр Мальцев, он же с Майей Гурбанбердиевой первенствовал в соревнованиях смешанных дуэтов.
В технической программе групп российские синхронистки стали третьими, победу одержала команда Франции.
Завтра, 20 марта, спортсмены покажут произвольные программы. Второй этап Мировой серии состоится с 1 по 3 апреля в Париже. Третий должен был состояться в Казани с 8 по 10 апреля, но был отменён из-за событий на Украине. Финал должен пройти в Австралии с 7 по 8 мая.
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