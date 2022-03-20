Джейкобс по фотофинишу обыграл Коулмана в спринте на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Ламонт Марсель Джейкобс из Италии стал победителем чемпионата мира в помещении в беге на 60 метров. Американец Кристиан Коулман финишировал с тем же временем 6,41 секунды. Для определения победителя потребовался фотофиниш, который показал, что Джейкобс был на 0,003 секунды быстрее. Бронзовым призёром стал ещё один американец Марвин Браси.
Напомним, в 2019 году Коулман пропустил три допинг-теста во внесоревновательный период, но был допущен к участию в чемпионате мира в Дохе и выиграл там 100 м. Однако затем допустил ещё одно аналогичное нарушение и не смог выступить на летней Олимпиаде в Токио.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
Мужчины. Бег на 60 м
1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 6,41.
2. Кристиан Коулман (США) – 6,41.
3. Марвин Браси (США) – 6,44.
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