Джейкобс по фотофинишу обыграл Коулмана в спринте на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Ламонт Марсель Джейкобс из Италии стал победителем чемпионата мира в помещении в беге на 60 метров. Американец Кристиан Коулман финишировал с тем же временем 6,41 секунды. Для определения победителя потребовался фотофиниш, который показал, что Джейкобс был на 0,003 секунды быстрее. Бронзовым призёром стал ещё один американец Марвин Браси.

Напомним, в 2019 году Коулман пропустил три допинг-теста во внесоревновательный период, но был допущен к участию в чемпионате мира в Дохе и выиграл там 100 м. Однако затем допустил ещё одно аналогичное нарушение и не смог выступить на летней Олимпиаде в Токио.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира

Мужчины. Бег на 60 м

1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 6,41.

2. Кристиан Коулман (США) – 6,41.

3. Марвин Браси (США) – 6,44.