Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Джейкобс по фотофинишу обыграл Коулмана в спринте на чемпионате мира

Джейкобс по фотофинишу обыграл Коулмана в спринте на чемпионате мира
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Ламонт Марсель Джейкобс из Италии стал победителем чемпионата мира в помещении в беге на 60 метров. Американец Кристиан Коулман финишировал с тем же временем 6,41 секунды. Для определения победителя потребовался фотофиниш, который показал, что Джейкобс был на 0,003 секунды быстрее. Бронзовым призёром стал ещё один американец Марвин Браси.

Напомним, в 2019 году Коулман пропустил три допинг-теста во внесоревновательный период, но был допущен к участию в чемпионате мира в Дохе и выиграл там 100 м. Однако затем допустил ещё одно аналогичное нарушение и не смог выступить на летней Олимпиаде в Токио.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
Мужчины. Бег на 60 м

1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) – 6,41.
2. Кристиан Коулман (США) – 6,41.
3. Марвин Браси (США) – 6,44.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022