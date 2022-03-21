Президент МФК «Синара» Иванов — о финале: мы были вынуждены играть полуосновным составом

Президент МФК «Синара» Григорий Иванов рассказал о своих ощущениях от победы в Кубке России по мини-футболу и о преимуществах формата «Финала четырёх».
«Из-за травмы в решающих играх мы были вынуждены играть без капитана команды Сергея Абрамова, по ходу финала повреждения получили Прудников и Сорокин — по сути, мы были вынуждены играть полуосновным составом. Все ребята сыграли сегодня очень здорово! Если они каждую игру будут проводить с такой самоотдачей — мы будем побеждать раз за разом. У нас в России очень много молодых талантливых ребят. Они должны больше играть в своих клубах.
Яркая жеребьёвка, великолепный формат «Финала четырёх» Кубка России, принятый Ассоциацией мини-футбола России в том числе при моём участии, стали украшением сезона. Это оптимальный формат проведения финального турнира, принятый в Европе. За этим будущее. Надеюсь, формат приживётся и в последующих розыгрышах болельщики смогут увидеть высококлассный мини-футбол и в других городах нашей необъятной родины, а мы будем стараться как можно чаще попадать в «Финал четырёх», — приводит слова Иванова официальный сайт АМФР.
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