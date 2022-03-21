Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент МФК «Синара» Иванов — о финале: мы были вынуждены играть полуосновным составом

Президент МФК «Синара» Иванов — о финале: мы были вынуждены играть полуосновным составом
Комментарии

Президент МФК «Синара» Григорий Иванов рассказал о своих ощущениях от победы в Кубке России по мини-футболу и о преимуществах формата «Финала четырёх».

«Из-за травмы в решающих играх мы были вынуждены играть без капитана команды Сергея Абрамова, по ходу финала повреждения получили Прудников и Сорокин — по сути, мы были вынуждены играть полуосновным составом. Все ребята сыграли сегодня очень здорово! Если они каждую игру будут проводить с такой самоотдачей — мы будем побеждать раз за разом. У нас в России очень много молодых талантливых ребят. Они должны больше играть в своих клубах.

Яркая жеребьёвка, великолепный формат «Финала четырёх» Кубка России, принятый Ассоциацией мини-футбола России в том числе при моём участии, стали украшением сезона. Это оптимальный формат проведения финального турнира, принятый в Европе. За этим будущее. Надеюсь, формат приживётся и в последующих розыгрышах болельщики смогут увидеть высококлассный мини-футбол и в других городах нашей необъятной родины, а мы будем стараться как можно чаще попадать в «Финал четырёх», — приводит слова Иванова официальный сайт АМФР.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022