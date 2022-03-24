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Российский гроссмейстер — об отстранении Карякина: есть подозрения, Дворкович лишён власти

Российский гроссмейстер — об отстранении Карякина: есть подозрения, Дворкович лишён власти
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Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об отстранении другого россиянина Сергея Карякина со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ). ФИДЕ, которую возглавляет Аркадий Дворкович, отстранила Карякина на шесть месяцев, Сергей заявил о намерении создать альтернативную организацию.

«Лучше было бы, конечно, реформировать ФИДЕ, чем создавать новую организацию. Но, если честно, не очень представляю, как её можно изнутри реорганизовать и вылечить, потому что сейчас она пресмыкается перед МОК и занимается политическим террором.

У меня есть подозрения, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович там совсем лишён власти. Всем заправляют его заместители, очень энергичные и прозападно настроенные. И вряд ли Дворкович тут может что-то изменить. Конечно, тут и ему надо задавать вопросы, как он допустил, что ФИДЕ занимается политикой», — цитирует Шипова «RT на русском».

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