Российский гроссмейстер — об отстранении Карякина: есть подозрения, Дворкович лишён власти

Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об отстранении другого россиянина Сергея Карякина со стороны Международной шахматной федерации (ФИДЕ). ФИДЕ, которую возглавляет Аркадий Дворкович, отстранила Карякина на шесть месяцев, Сергей заявил о намерении создать альтернативную организацию.

«Лучше было бы, конечно, реформировать ФИДЕ, чем создавать новую организацию. Но, если честно, не очень представляю, как её можно изнутри реорганизовать и вылечить, потому что сейчас она пресмыкается перед МОК и занимается политическим террором.

У меня есть подозрения, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович там совсем лишён власти. Всем заправляют его заместители, очень энергичные и прозападно настроенные. И вряд ли Дворкович тут может что-то изменить. Конечно, тут и ему надо задавать вопросы, как он допустил, что ФИДЕ занимается политикой», — цитирует Шипова «RT на русском».

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