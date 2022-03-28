Александр Крушельницкий: готовлюсь принять участие в чемпионате России

В феврале 2022 года завершился четырёхлетний срок дисквалификации для российского кёрлингиста Александра Крушельницкого. Спортсмен готовится выступить на чемпионате России по кёрлингу среди мужских команд 2022 года, который состоится с 13 по 21 апреля в Сочи.

«Время моей дисквалификации поделилось на два периода. Первые два года тянулись очень долго, не покидало желание забыть это всё как страшный сон и закончить с кёрлингом. Было всё: и болезни на фоне стресса, и безрезультативный суд, постоянная узнаваемость и поддержка незнакомых людей, всё это сильно давило и напоминало о том, что нам пришлось пройти. Но хорошо, что наш спорт так просто не отпускает. После Олимпийских игр было много желающих попробовать поиграть в кёрлинг. Я проводил множество корпоративов, даже собрал спортивную секцию по кёрлингу среди любителей, с любителями работаю по сей день.

Последние два года пролетели безумно быстро, было много значимых и добрых событий. Это невероятно ускорило время. И всё-таки есть у дисквалификации один плюс — ты можешь каждый день проводить со своей семьёй.

Уже в апреле я приму участие в чемпионате России среди мужских команд, команда Алексея Тимофеева любезно пригласила меня к себе. Командная подготовка у нас начнётся с этого понедельника, ребята приехали со сбора, и у нас есть возможность потренироваться вместе. Сам с января потихоньку накатываюсь, благо у нас в Санкт-Петербурге наконец-то появился хороший каток и есть возможность там тренироваться.

Что касается дальнейших планов… хотелось бы сказать, что планы самые амбициозные. Но я на собственном опыте убедился, что твои спортивные планы могут не совсем зависеть от тебя. Четыре года — серьёзный простой, если сравнивать с практикой, которая у меня была до Олимпиады. Этот сезон покажет, в какой я форме, а дальше будет видно, можно ли что-то с этой формой поделать», — сказал Александр в интервью пресс-службе Федерации кёрлинга России.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе Александра был обнаружен мельдоний, пара была лишена медалей, а кёрлингист дисквалифицирован на 4 года.

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