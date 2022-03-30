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Усэйн Болт стал совладельцем киберспортивного клуба из Ирландии

Усэйн Болт стал совладельцем киберспортивного клуба из Ирландии
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Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира ямайский спринтер Усэйн Болт стал совладельцем ирландской киберспортивной организации WYLDE, сообщается на официальном сайте клуба.

Болт будет заниматься развитием бренда и участвовать в клубных мероприятиях. Сам ямайский легкоатлет признался в любви к видеоиграм и заявил, что хотел бы передать киберспортсменам свой опыт, чтобы поспособствовать их развитию — как физическому, так и психологическому. Легендарный спринтер рассчитывает привести команду к победам на чемпионатах мира. Болт будет работать с игроками в Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege и FIFA.

WYLDE — молодая киберспортивная организация, основанная в 2021 году. Болт завершил спортивную карьеру спринтера в 2017 году.

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