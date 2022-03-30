О'Салливан — о возвращении на 1-е место в рейтинге: всегда приятно удивлять других и себя

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан отреагировал на то, что в 46 лет в пятый раз в карьере возглавит мировой рейтинг, опередив соотечественника Марка Селби.
О'Салливан сравнил это достижение с победой на чемпионате мира – 2013, как раз после окончания паузы в карьере длиной в один год.
«Я был просто в шоке, когда кто-то сказал мне об этом. Был невероятно поражён и никак не ожидал, что подобное произойдёт. Это был приятный сюрприз. Обычно я никогда не стремлюсь к трофеям, к рекордам, к тому, чтобы возглавить рейтинг… Хотя на самом деле на том этапе карьеры, на котором я нахожусь, и в моём возрасте всё же промелькнула мысль: «Это большое достижение».
Думаю, что это примерно то же самое, что и тогда, когда я взял год перерыва, не играл, вернулся и выиграл чемпионат мира. Это было прекрасно, во многих смыслах. Стало сюрпризом для некоторых людей. Всегда приятно удивлять других и себя.
Моя следующая цель — попытаться войти в восьмёрку лучших, когда я стану пенсионером, давайте посмотрим, получится ли», — приводит слова О'Салливана Metro.
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