Ронни О'Салливан готовится в пятый раз в карьере возглавить мировой рейтинг в снукере

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан готовится в пятый раз в карьере возглавить мировой рейтинг, опередив соотечественника Марка Селби. Это произойдёт независимо от результатов Tour Championship, в котором он принимает участие на этой неделе в качестве второго сеяного. Предыдущий раз 46-летний О'Салливан был первым в мире в 2019 году.

В Tour Championship О'Салливан уже дошёл до четвертьфинала, где встретится с Марком Уильямсом.

Кроме шести побед на чемпионатах мира, О'Салливан семь раз выигрывал «Мастерсы», семь раз становился чемпионом Великобритании и 10 раз — победителем Премьер-лиги. Ронни — один из шести многократных обладателей тройной короны, то есть тех, кто выигрывал все эти турниры более одного раза. Ему принадлежат многие рекорды в снукере: по общему числу выигранных рейтинговых турниров (38), по количеству максимальных брейков, сенчури-брейков, общему числу выигранных призовых в карьере и прочих.