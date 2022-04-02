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Робертсон раскрыл слова О'Салливана после полуфинала Tour Championship 2022 по снукеру

Робертсон раскрыл слова О'Салливана после полуфинала Tour Championship 2022 по снукеру
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Четвёртый номер мирового рейтинга, австралийский снукерист Нил Робертсон раскрыл детали диалога с англичанином Ронни О'Салливаном после полуфинала турнира Tour Championship 2022.

Напомним, матч завершился со счётом 10:9 в пользу Робертсона.

«Выражаю слова благодарности Ронни за то, что он сказал мне в конце матча. Он показал фантастическое уважение ко мне.

Он сказал, что сам играл хорошо, но просто мои розыгрыши были невероятными. Я очень рад слышать такие добрые слова от него.

Брейки, которые он делал, были невероятными. Никто другой не может делать их так, как он делал их в нашем матче. Думаю, что ему действительно немного не повезло», — приводит слова Робертсона Metro.

В финале турнира Tour Championship 2022 Нил Робертсон сразится с победителем пары Джон Хиггинс — Люка Бресель.

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