Робертсон раскрыл слова О'Салливана после полуфинала Tour Championship 2022 по снукеру

Четвёртый номер мирового рейтинга, австралийский снукерист Нил Робертсон раскрыл детали диалога с англичанином Ронни О'Салливаном после полуфинала турнира Tour Championship 2022.
Напомним, матч завершился со счётом 10:9 в пользу Робертсона.
«Выражаю слова благодарности Ронни за то, что он сказал мне в конце матча. Он показал фантастическое уважение ко мне.
Он сказал, что сам играл хорошо, но просто мои розыгрыши были невероятными. Я очень рад слышать такие добрые слова от него.
Брейки, которые он делал, были невероятными. Никто другой не может делать их так, как он делал их в нашем матче. Думаю, что ему действительно немного не повезло», — приводит слова Робертсона Metro.
В финале турнира Tour Championship 2022 Нил Робертсон сразится с победителем пары Джон Хиггинс — Люка Бресель.
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