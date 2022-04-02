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О’Салливан проиграл Робертсону в полуфинале Tour Championship 2022 по снукеру

О’Салливан проиграл Робертсону в полуфинале Tour Championship 2022 по снукеру
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Англичанин Ронни О’Салливан проиграл представителю Австралии Нилу Робертсону в полуфинале турнира по снукеру Tour Championship 2022.

Матч завершился со счётом 10:9 в пользу австралийца.

В финале турнира Tour Championship Робертсон сыграет с победителем пары Джон Хиггинс (Шотландия) — Люка Бресель (Бельгия).

Напомним, в четвертьфинале турнира Робертсон нанёс поражение Марку Аллену из Северной Ирландии со счётом 10:6. О’Салливан, в свою очередь, одержал победу над валлийцем Марком Уильямсом со счётом 10:9.

Напомним, вне зависимости от результатов Tour Championship 2022 на первое место в мировом рейтинге в пятый раз в карьере выйдет О’Салливан, который на данных соревнованиях был посеян под вторым номером.

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