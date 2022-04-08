Апелляцию российских саночников удовлетворили и допустили до международных стартов

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ранее FIL отстранила россиян в соответствии с рекомендациями МОК, после чего была подана апелляция.
«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Мы считаем, что согласно уставу исполком FIL не имел права отстранять наших спортсменов от участия в международных стартах, а наших представителей в рабочих группах международной федерации — от работы. Также считаем несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», — цитирует Гарт ТАСС.
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