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Гимнастка Перебиносова выиграла чемпионат России в упражнениях на брусьях, Уразова — 3-я

Гимнастка Перебиносова выиграла чемпионат России в упражнениях на брусьях, Уразова — 3-я
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Гимнастка Ульяна Перебиносова завоевала золото в упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате России – 2022 по спортивной гимнастике, который с 4 по 17 апреля проходит в Казани. Второе место заняла Арина Семухина. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Владислава Уразова.

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Женщины. Разновысокие брусья

1. Ульяна Перебиносова (Москва) – 14,900 балла.
2. Арина Семухина (Пенза) – 14,566.
3. Владислава Уразова (Ростовская область) – 14,233.

Отметим, что 17-летняя Уразова ранее также завоевала бронзу в личном многоборье на текущем чемпионате России.

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