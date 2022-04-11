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Шишкарёв высоко оценил «Финал четырёх» Кубка России по гандболу

Шишкарёв высоко оценил «Финал четырёх» Кубка России по гандболу
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о впечатлениях от «финала четырёх» женского Кубка России. Мини-турнир проходил в Краснодаре.

Победу одержал ЦСКА, обыгравший в финале «Ростов-Дон» со счётом 25:22.

«Турнир получился во всех отношениях: с эмоциональной стороны, с точки зрения спортивного праздника и бескомпромиссной борьбы. Конечно, это большое дело для всех болельщиков. Здесь были поклонники и ЦСКА, и «Ростов-Дона», и «Звезды», и местной «Кубани». Это праздник для людей!» — сказал Шишкарёв после финального матча.

ЦСКА впервые в истории выигрывает Кубок России по гандболу. Ранее команда становилась финалистом Кубка страны. А в сезоне-2020/2021 ЦСКА выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» является 11-кратным обладателем Кубка России. Также «Ростов-Дон» был действующим чемпионом турнира.

Ранее в матче за третье место «Звезда» обыграла «Кубань» со счётом 29:25.

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