Шишкарёв высоко оценил «Финал четырёх» Кубка России по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал о впечатлениях от «финала четырёх» женского Кубка России. Мини-турнир проходил в Краснодаре.



Победу одержал ЦСКА, обыгравший в финале «Ростов-Дон» со счётом 25:22.



«Турнир получился во всех отношениях: с эмоциональной стороны, с точки зрения спортивного праздника и бескомпромиссной борьбы. Конечно, это большое дело для всех болельщиков. Здесь были поклонники и ЦСКА, и «Ростов-Дона», и «Звезды», и местной «Кубани». Это праздник для людей!» — сказал Шишкарёв после финального матча.

ЦСКА впервые в истории выигрывает Кубок России по гандболу. Ранее команда становилась финалистом Кубка страны. А в сезоне-2020/2021 ЦСКА выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» является 11-кратным обладателем Кубка России. Также «Ростов-Дон» был действующим чемпионом турнира.



Ранее в матче за третье место «Звезда» обыграла «Кубань» со счётом 29:25.