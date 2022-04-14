Гроссмейстер Кряквин — о решении ФШР: теперь придётся жить в Хабаровске или Улан-Удэ

Российский гроссмейстер Дмитрий Кряквин прокомментировал переход Федерации шахмат России в состав Азиатской федерации.
«Честно говоря, пока всё непонятно. Решение неожиданное: пока не понимаю, какие перспективы. Теперь российские шахматисты будут выступать в чемпионате Азии, через них отбираться на чемпионат мира. Неизвестно, поддержит ли это решение Азиатская федерация. Если такое резонансное и ответственное решение было принято руководством нашей федерации, то, видимо, другого выхода не было. Не сказал бы, что решение ожидаемое и логичное. Я за пару дней был в курсе, что такое решение готовится и, скорее всего, будет принято.
Естественно, когда узнал, очень сильно удивился. Выбора у Российской шахматной федерации было немного, а сохранить своих шахматистов в строю было необходимо — в Европе все играть бы не смогли. Сейчас чудом попал на КМ Арсений Нестеров, который просто оказался в Европе, когда остальные не смогли туда приехать. Видимо, перспектив в участии российских шахматистов в европейских турнирах не было. В любом случае нашим шахматистам будет непросто. В Азию далеко летать… Наверное, теперь лучше жить в Хабаровске или Улан-Удэ. Видимо, теперь такие правила игры и нам придётся к ним привыкать», — сказал Кряквин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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