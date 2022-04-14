Федерация шахмат России приняла решение о вступлении в Азиатскую шахматную федерацию

14 апреля завершилось заочное заседание Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», на котором единогласно было принято решение о вступлении ФШР в состав участников Азиатской шахматной федерации, сообщает официальный сайт ФШР.
Ещё в конце февраля Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отстранил национальные команды России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом ФИДЕ. Также было объявлено, что Россия не примет шахматную Олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.
Позднее ФИДЕ на 6 месяцев отстранила российского гроссмейстера Сергея Карякина от участия во всех турнирах под своей эгидой за высказывания в поддержку позиции России в ситуации на Украине.
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