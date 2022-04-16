Гимнаст Прокопьев стал чемпионом России в вольных упражнениях. Нагорный — второй

Российский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал золотую медаль чемпионата России, который проходит в Казани, в вольных упражнениях.

Прокопьев набрал 14,266 балла. Серебряную медаль в этой дисциплине взял олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный (14,200). Бронза досталась Даниелу Маринову (13,766).

Кириллу Прокопьеву 28 лет, это его третья медаль на нынешнем чемпионате России. До этого он завоевал золото в командном первенстве в составе первой команды Центрального федерального округа и серебряную награду в личном многоборье, уступив 0,399 балла Артуру Далалояну.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Далалоян принял решение сняться с чемпионата России из-за повреждений кожных покровов ладоней.