Лешуков и Стояновский выиграли второй этап ЧР по пляжному волейболу

Илья Лешуков и Олег Стояновский, а также Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали победителями второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Анапе.
В финале Лешуков и Стояновский обыграли Константина Семёнова и Вячеслава Красильникова со счётом 2:0 (21:19, 21:12). В матче за третье место белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко одержали победу над Алексеем Гусевым и Павлом Шустровым — 2:1 (19:21, 21:15, 15:11).
В финале женских соревнований Макрогузова и Холомина переиграли Анастасию Фролову и Александру Ганенко со счётом 2:0 (21:16, 21:18). Во встрече за третье место Екатерина Бирлова и Дарья Лешукова нанесли поражение Арине Ряжновой и Елизавете Губиной – 2:0 (21:11, 21:14).
Призовой фонд в 1,5 млн рублей был поделён с соблюдением принципа гендерного равенства. За золото – по 150 тыс. рублей на пару, за серебро – по 110 тыс., за бронзу – по 85 тыс.
Третий этап чемпионата России пройдёт в Анапе с 22 по 25 апреля.
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