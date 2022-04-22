Международная федерация отстранила чемпиона ОИ Евгения Рылова за участие в митинг-концерте

Международная федерация плавания (FINA) отстранила на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона, российского пловца Евгения Рылова за посещение концерта-митинга, который был приурочен к 8-летию присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба организации. Отстранение Рылова вступило в силу 20 апреля 2022 года.

Также объявлено, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться на какие-либо мероприятия FINA до конца 2022 года.

Напомним, на митинг-концерте также были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: